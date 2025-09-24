Премьер-министр отметил, что модернизация банковского сектора важна для развития финансовой сферы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXII Международного банковского форума, отметив, что совершенствование банковского сектора является одним из важных факторов для обновления финансовой отрасли.

"В эпоху глобальной трансформации одним из значимых факторов обновления финансовой отрасли является совершенствование банковского сектора. Кредитные организации активно внедряют инновации и высокие технологии, создают современные экосистемы, служат драйвером цифровизации экономики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что форум многие годы объединяет представителей власти, бизнеса, ведущих экспертов из России и других государств. Премьер-министр отметил, что на площадке идет содержательный диалог и устанавливаются деловые контакты.

Мишустин также подчеркнул важность обсуждения таких значимых тем, как использование искусственного интеллекта, повышение уровня кибербезопасности, укрепление отечественной финансовой сфере, в том числе с помощью технологического суверенитета и создания национальной цифровой инфраструктуры.

"Уверен, что идеи, которые прозвучат на форуме, будут способствовать решению общих задач. Вы сможете обменяться опытом, предложить конкретные меры для дальнейшего развития кредитно-финансового сектора. Желаю всем участникам продуктивной работы", - заключил премьер-министр.

XXII Международный банковский форум проходит с 24 по 27 сентября в Сочи. Форум является одним из самых крупных мероприятий в стране. На нем собираются представители финансового сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации.