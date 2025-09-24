Обновление пассажирского флота позволяет развивать внутренний туризм, отметил замглавы корпорации по гражданскому судостроению Кирилл Торопов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и компания "Донинтурфлот" подписали соглашение на международной выставке "Нева-2025" о намерениях по строительству трех круизных судов смешанного плавания типа "Карелия", передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили замглавы ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов и председатель совета директоров "Донинтурфлота" Михаил Ковалев.

В ОСК пояснили, что соглашение заключено в целях эффективного и долгосрочного сотрудничества по вопросам совместной реализации строительства судов для осуществления пассажирских перевозок.

"На предприятии ОСК в Нижнем Новгороде уже ведется строительство трех круизных лайнеров данного типа. Головное судно спустили на воду в этом году. Обновление пассажирского флота позволяет развивать внутренний туризм, повышать привлекательность водных маршрутов, обеспечивая экономический рост и улучшение инфраструктуры регионов", - заявил Торопов.

Лайнеры "Карелия" представляют собой стальные самоходные суда, которые оснащены четырехъярусной надстройкой и носовой рулевой рубкой.

Ранее глава ОСК отметил, что по своим размерениям и техническим характеристикам корпорация видит круизные суда проекта "Карелия" как наиболее перспективные с точки зрения технологичности и спроса.