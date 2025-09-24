В Ставрополе построят высокотехнологичный завод бытовой и индустриальной техники

Предприятие должно появиться до 2035 года

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Высокотехнологичный завод по производству профессиональной, бытовой и индустриальной техники построят в Ставрополе до 2035 года. Инвестиции в проект превысят полмиллиарда рублей, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Два участка будут выделены в окрестностях города Ставрополя. Один из них предназначен для строительства завода по производству промышленного и бытового оборудования. Предприятие будет специализироваться на выпуске компрессоров, генераторных установок, холодильного оборудования и так далее. Предполагается, что проект стоимостью более 500 млн рублей будет реализован в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

Выделение земельного участка для проекта согласовано на краевом координационном совете по развитию инвестиционной деятельности. Второй участок в Ставрополе предназначен для завода по производству трансформаторных подстанций и другого электротехнического оборудования. Срок реализации проекта рассчитан на семь лет.

Также на заседании совета согласовано выделение земельных участков под строительство туристического комплекса в Пятигорске, закладку интенсивного яблоневого сада в Кочубеевском округе и строительство семейного фитнес-клуба в городе Железноводске.

Для инвесторов, реализующих проекты на Ставрополье, предусмотрено 20 мер господдержки. По данным Минэкономразвития края, в регионе действует 44 инвестсоглашения между правительством региона и инвесторами на сумму 124,8 млрд рублей. Их реализация позволит создать 4,9 тыс. рабочих мест.