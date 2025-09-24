Важным является увеличение финансирования на улучшение жилищных условий семей с детьми, указала первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы включает в себя реализацию всех социальных обязательств, в том числе важным является увеличение финансирования на улучшение жилищных условий семей с детьми. Такое мнение выразила ТАСС первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы. В частности, проект бюджета предполагает более 2 трлн рублей на жилищные программы для семей с детьми, а "детский бюджет" на три года превысит 10 трлн рублей.

"Бюджет обеспечивает реализацию национальных проектов, а также выполняет все ранее предусмотренные социальные обязательства. Важнейшая наша задача - это вопросы демографии. Это является вызовом для нас сейчас, поэтому мы видим очень важные статьи расходов в бюджете по этому направлению", - сказала она.

Эксперт уточнила, что важнейшая демографическая мера по стимулированию рождения детей - это решение жилищного вопроса. "То, что более 2 трлн рублей направлено на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми - это очень важно. Это и субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей с детьми, и единовременные выплаты многодетным семьям на частичное погашение ипотеки. Это важнейшая статья бюджета, и она должна быть защищенной", - подчеркнула Тополева-Солдунова.

По ее словам, также значимая строка бюджета - это фонд "Круг добра". "У него важнейшая роль социальная в сфере здравоохранения - обеспечение лекарствами детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Расходы на "Круг добра" в полном объеме предусмотрены. Важно также, чтобы в том числе и сохранились бюджеты, которые выделялись в прошлые годы на поддержку социально ориентированных НКО. Надеюсь, что они не будут снижены, а, возможно, даже будут увеличены", - отметила она.