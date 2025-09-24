Актуальными трендами, согласно презентации "Экономика Рунета", по итогам 2025 года станут ИИ-интеграция, экосистемы и экономия

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Экономика российского сегмента интернета по итогам 2025 года может вырасти до 34% и составить 30,5 трлн рублей. Об этом говорится в презентации "Экономика Рунета", которая была представлена в рамках РИФ-2025.

Так, направление "Маркетинг и реклама" может вырасти на 20%, направление "Инфраструктура" на 40%. "Электронная коммерция" и "Цифровой контент" могут показать рост на 30%.

Актуальными трендами, согласно презентации, по итогам 2025 года станут ИИ-интеграция, экосистемы и экономия. Рисками в РАЭК назвали инфляцию и санкции.

Российский интернет-форум (РИФ-2025) проходит с 24 по 26 сентября на площадке Moscow Country Club. ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер РИФ-2025.