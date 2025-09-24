Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Отгрузка и транспортировка нефти через порт Новороссийска, подвергшийся атаке со стороны Украины, идут в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

"Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений. Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - говорится в сообщении.

Ранее офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске был поврежден в результате массированной атаки БПЛА на центр города, двое работников получили ранения.

О КТК

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.