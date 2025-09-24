Банк "Новиком" и ПАО "Россети Ленэнерго" заключили кредитное соглашение на 3 млрд рублей

Средства планируется направить на финансирование производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе на реализацию инвестиционных проектов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк "Новиком" (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей ПАО "Россети Ленэнерго" на 5 лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредитный договор заключен сроком на 5 лет. Средства планируется направить на финансирование производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе на реализацию инвестиционных проектов. Заключение договора стало возможным благодаря участию "Новикома" в конкурсной процедуре, где банк предложил оптимальные условия финансирования. Сделка подтверждает экспертизу банка по поддержке ключевых игроков реального сектора экономики и содействию в реализации значимых инвестиционных проектов.

"Предоставляя финансирование одной из крупнейших компаний энергетического сектора, мы вносим свой вклад в развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные средства помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в регионах присутствия "Россети Ленэнерго", повысить надежность энергосистемы, а следовательно, обеспечить энергетическую безопасность", - отметил управляющий филиалом банка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Ленэнерго" Александра Гридина, сотрудничество с банком предоставляет широкие возможности для развития системообразующей территориальной сетевой организации региона, а также оптимизации стоимости привлечения средств для финансирования ее инвестиционной программы.

ПАО "Россети Ленэнерго" - одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. Основными функциями компании являются передача электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.