В регионах проводят сплошную инвентаризацию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 644 тыс. неиспользуемых и бесхозных объектов недвижимости выявили в воссоединенных регионах Донбасса и Новороссии в ходе сплошной инвентаризации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Специалисты изучают документальные источники об объектах и сравнивают фактические данные на местности, определяют границы объектов и выявляют неиспользуемые и бесхозные. На сегодня выявлено более 644 тыс. объектов недвижимости", - цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

По словам Хуснуллина, с начала работ в 2024 году на учет в Едином государственном реестре недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях поставлено около 4,9 млн объектов недвижимости.

Как отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, сплошную инвентаризацию планируется завершить до конца 2026 года. "За прошедший период в реестре недвижимости учтено свыше 80% объектов, находящихся на территории воссоединенных регионов. <...> До конца этого года планируется внести сведения еще о 710 тыс. объектов. Приоритетом остается инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, объектов жилья, промышленности, а также опорных населенных пунктов", - приводит его слова пресс-служба.

