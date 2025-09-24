Правительство одобрило законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, лицензирование позволит, в частности, сделать рынок более прозрачным

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. В случае его принятия с 1 марта 2026 года торговля сигаретами и вейпами будет возможна только при наличии специального разрешения, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Лицензирование оборота позволит сделать рынок более прозрачным, сократить долю нелегального рынка и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов. Лицензионные требования к торговле табаком разработаны по аналогии с уже действующим лицензированием в сфере торговли алкогольной продукцией", - отметил Григоренко.

Документ, разработанный Минфином, предусматривает лицензирование для оптовой, стационарной и развозной розничной торговли. Для получения лицензии потребуется уплата госпошлины - 800 тыс. рублей для опта, 20 тыс. рублей для розницы, наличие торговой точки не менее 5 кв. м, отсутствие налоговой задолженности и регистрация в системе маркировки товаров.

"Введение лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией - это важный этап создания комплексного регулирования отрасли, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы. Такое регулирование позволит контролировать всю цепочку поставок табачной и никотинсодержащей продукции от производителей и импортеров до конечного потребителя и пресекать оборот нелегального товара", - отметил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.

Лицензия будет аннулироваться за нарушения, включая продажу вблизи образовательных учреждений, несоблюдение требований к выкладке товаров и торговлю без документов об оценке соответствия вида табачной продукции обязательным требованиям. За оборот без лицензии в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. За торговлю без лицензии в крупном и особо крупном размере предлагается ввести уголовную ответственность.