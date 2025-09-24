"Россети" будут развивать образовательную среду для подготовки персонала ВАПС

В компании отметили, что кроме понимания принципов релейной защиты, не меняющихся на протяжении десятилетий, специалисты ВАПС должны обладать знаниями IT-технологий и основ кибербезопасности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Россети" планируют создание специализированных образовательных программ и развитие полигонов высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС) на базе собственных учебных центров. Об этом говорится в сообщении компании по итогам круглого стола, посвященного развитию компетенций персонала таких подстанций, где приняли участие руководители профильных блоков компаний группы "Россети", представители вузов и поставщиков оборудования.

"Было отмечено, что вопрос подготовки кадров для ВАПС является одним из ключевых для современной энергетики. Автоматизация меняет саму суть работы оперативного и ремонтного персонала: из оператора, непосредственно выполняющего действия, энергетик превращается в аналитика, который контролирует работу оборудования и принимает решения в нештатных ситуациях", - рассказали в компании.

Там добавили, что кроме понимания принципов релейной защиты, не меняющихся на протяжении десятилетий, специалисты ВАПС должны обладать знаниями IT-технологий и основ кибербезопасности. Требуются также навыки конфигурирования интеллектуальных устройств, взаимодействия с "цифровыми двойниками" энергообъектов. "Поэтому приоритетной задачей является модернизация системы образования и профстандартов. Кроме того, необходимо расширение образовательной инфраструктуры сетевого комплекса, целенаправленное построение новой корпоративной культуры, ориентированной на непрерывную адаптацию к технологическим изменениям", - уточнили в компании.

