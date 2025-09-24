Работы по восстановлению сетей электроснабжения выполнили в полном объеме

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 5 млрд рублей освоено в Луганской Народной Республике в рамках программы социально-экономического развития (ПСЭР) на восстановление и развитие энергетического комплекса с 2022 года - после вхождения региона в состав РФ. Об этом сообщили в региональном министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.

"Почти 5 млрд. рублей было освоено в рамках ПСЭР на восстановление и развитие энергетического комплекса ЛНР за #3годавместе с Россией", - говорится в сообщении.

По данным министерства, работы по восстановлению сетей электроснабжения выполнены в полном объеме. Восстановлено электроснабжение потребителям в г. Лисичанск, г. Золотое-4, с. Бобровое, пос. Вороново, пос. Павлоград и др - освобожденные в ходе СВО и пострадавшие в боях в 2022 году.

Отмечается, что на территории республики работают три крупные федеральные компании, что позволит продолжить модернизацию и развитие электросетевого комплекса. В рамках ПСЭР проведен капитальный ремонт 62 объектов электроэнергетики классом напряжения 6-110 кВ. "Аварийный запас для электросетевых компаний полностью сформирован", - добавили в ведомстве.

4 сентября в Telegram-канале администрации главы ЛНР сообщалось, что в регионе к третьей годовщине воссоединения с РФ стартовала информационная кампания "#3годавместе", в рамках которой госорганы и муниципалитеты республики рассказывают о достижениях и успехах после вхождения ЛНР в состав РФ.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.