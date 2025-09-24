Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация банков России планирует заняться разработкой единых стандартов исламских финансов для масштабирования этой практики, решение было принято на заседании совета ассоциации.

"Ассоциация банков России создаст комитет по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который разработает единые стандарты исламских финансов для масштабирования этой практики", - говорится в Telegram-канале председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова.

Комитет возглавит сам Аксаков, также в него войдут участники эксперимента, представители регионов и профильных госорганов. Работать планируется в диалоге с Банком России, уточняется в сообщении.

"Ко мне обращаются представители других регионов с просьбой подключить их к пилоту. Это станет возможно как раз после разработки стандартов", - подчеркнул Аксаков.

Эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования действует с 1 сентября 2023 года в Татарстане, а также в Башкирии, Дагестане и Чечне. Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама.