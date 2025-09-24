Министры энергетики Греции и США обсудили "вертикальный газовый коридор" в ЕС

Ставрос Папаставр и Крис Райт договорились включить эти темы в повестку заседания участников трансатлантического энергетического сотрудничества в Афинах 6-7 ноября

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру и министр энергетики США Крис Райт обсудили в Нью-Йорке вопросы создания "вертикального газового коридора" в ЕС и отказ европейских стран от российского газа. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его данным, основное внимание в ходе обсуждения Папаставру и Райт уделили "стратегическим вопросам, связанным с укреплением греко-американского энергетического сотрудничества, эксплуатации вертикального газового коридора и отказу от российского газа в качестве стратегического приоритета". Министры договорились включить эти темы в повестку заседания участников трансатлантического энергетического сотрудничества в Афинах 6-7 ноября.

Папаставру обратил внимание американского министра, что благодаря терминалам около Афин и в портовом городе Александруполис (FSRU), пунктам ввоза СПГ в Грецию, подключенным к греко-болгарскому интерконнектору и вертикальному газопроводу, укрепляется энергетическая безопасность региона. "Таким образом мы вносим существенный вклад в трансформацию и развитие региона. Инфраструктура обеспечивает поставки американского СПГ не только в Юго-Восточную Европу, но и в Молдавию и на Украину, обеспечивая стабильность и перспективы в нестабильной международной обстановке", - сказал министр.

Стороны обсудили дальнейшие шаги до объявления консорциума в составе американской компании Chevron и греческой HelleniQ Energy победителем тендера на поиск и добычу углеводородов в море южнее острова Крит и полуострова Пелопоннес. "Также была согласована необходимость ускорения работы и укрепления формата "3+1" (Греция, Кипр, Израиль + США - прим. ТАСС), в повестку заседаний которого будут включены вопросы искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Встреча прошла в рамках работы Атлантического совета в Нью-Йорке, главной темой которого была энергетическая безопасность в Центральной и Восточной Европе. Папаставру утверждал, что "потоки американского СПГ в Грецию неуклонно растут, а зависимость от российского газа постоянно снижается". "81% импорта СПГ в Грецию в первой половине 2025 года пришелся на США. В объемном выражении это почти вдвое больше, чем в первой половине 2024 года", - сказал министр. "Греция продолжит оставаться надежным узлом для поставок американских энергоносителей в Европу, опорой стабильности и процветания нашего региона и верным другом Соединенных Штатов", - добавил министр.

"Вертикальный газовый коридор"

Концепция "вертикального коридора" предполагает использование национальных газовых сетей для обеспечения диверсификации поставок и транзита. Фактически эту идею развивают в целях создания альтернативы российским трубопроводным поставкам, в том числе по "Турецкому потоку". В июне 2024 года компания "Булгартрансгаз" подписала два соглашения о строительстве "вертикального газового коридора" с консорциумом болгарских и американских фирм по инициативе операторов газотранспортных сетей Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии. Отмечалось, что проекты стоимостью около 242,5 млн евро позволят значительно увеличить возможности поставок сжиженного природного газа. Строительство коридора (мощностью до 10 млрд кубометров газа в год) планируется завершить к концу 2025 года.