Все запросы от общества в данном бюджете предусмотрены, заявила зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы соответствует всем запросам общества, он сбалансирован, направлен на достижение национальных целей и дает хорошие перспективы для повышения рождаемости в стране. Такое мнение высказала ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

"В первую очередь наше государство социальное, поэтому все запросы от общества в данном бюджете предусмотрены. <...>. Мы видим, что бюджет соответствует нацпроектам, он сбалансирован, что говорит о стабильности в нашей стране. Будем ожидать, что суммарный коэффициент рождаемости будет увеличиваться", - сказала Москвитина.

По ее словам, основное направление бюджета - поддержка семей с детьми, повышение демографии. "Детский" бюджет - более 10 трлн рублей. Его основным акцентом является ежегодная семейная выплата в виде возмещения уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми", - отметила Москвитина.

Еще немаловажная часть бюджета - это сохранение материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. "Родительское сообщество спрашивает, что с семейным капиталом. Маткапитал утвержден и прошел очередную индексацию. Есть возможность получения остатков денег с маткапитала, которые не были выплачены, например, на образование, без предоставления сведений, куда этот остаток будет использоваться", - сказала Москвитина.

Она подчеркнула, что проект бюджета также направлен на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми: субсидирование процентной ставки по ипотеке и единовременные выплаты многодетным семьям на частичное погашение ипотеки. "Это 450 тыс. рублей для семей с тремя и более детьми", - уточнила Москвитина.

По ее словам, сейчас с регионах есть большой запрос на современные перинатальные центры. "В рамках нацпроекта "Семья" будут направлены средства на объекты детской инфраструктуры здравоохранения, перинатальные центры, больницы, роддома - около 100 млрд рублей на это есть", - сказала зампред комиссии ОП.