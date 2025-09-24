По данным на 18:44 мск, стоимость Brent росла на 1,84%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $69 за баррель впервые с 3 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:44 мск, стоимость Brent росла на 1,84%, до $69,04 за баррель.

К 18:59 мск Brent замедлил рост и торгуется на уровне $69 за баррель (+1,78%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года растет на 1,76% - до $64,75 за баррель.

Ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,6 млн баррелей и на 19 сентября 2025 года составили 414,8 млн баррелей.