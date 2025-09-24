Развожаев сообщил о постепенном решении вопроса с бензином в Севастополе

С дизельным топливом перебоев нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Ситуация с бензином в Севастополе постепенно решается, АИ-95 поступит в регион уже в среду вечером, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Вижу, что не стихают ваши вопросы про бензин. Главный из них: почему возникли перебои с бензином ходовых марок АИ-92 и АИ-95. <…> Партия АИ-95 сегодня вечером прибудет в Севастополь, 95-й будет на заправках ТЭС. На подходе еще одна крупная поставка АИ-95, с этим видом топлива проблем на ТЭСе в ближайшее время не будет", - написал Развожаев.

Он уточнил, что с дизельным топливом перебоев нет. "По АИ-92 пока есть сложности. Сообщу конкретику дополнительно", - отметил губернатор.

По его словам, правительство Севастополя находится в постоянном контакте с Минэнерго России и Минтрансом России, проблему поставок топлива решают в ручном режиме.

При этом, подчеркнул Развожаев, сформирован неприкосновенный запас топлива для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и прочих служб.

Перебои с высокооктановым топливом фиксировались на заправках Крыма и Севастополя в конце августа, ситуацию удалось стабилизировать за несколько дней.