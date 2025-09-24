С начала сентября потребительские цены в стране выросли на 0,21%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 22 сентября 2025 года составила 0,08%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 9 по 15 сентября 2025 года - инфляция равнялась 0,04%.

С начала сентября потребительские цены в РФ выросли на 0,21%, с начала года - на 4,16%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 22 сентября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,14%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+1,5%), мясо кур (+0,6%), говядину, сухие молочные смеси для детского питания (+0,3%), свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, ультрапастеризованное молоко, пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, муку пшеничную и хлеб ржаной (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились, при этом выросли цены на помидоры (+10%) и бананы (+1,2%). Снизились цены на картофель и яблоки (-2,2%), белокочанную капусту и репчатый лук (-2,1%), морковь (-1,8%), столовую свеклу (-1,1%) и огурцы (-0,7%). Также снизились цены на творог, рис, черный чай (-0,2%), баранину, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сметану, сахар-песок, гречневую крупу, вермишель, печенье, поваренную соль и водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь и ренгалин (+0,9%), активированный уголь (+0,7%), нимесулид (+0,6%), валидол, пенталгин и трекрезан (+0,5%), лизобакт (+0,4%), метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,3%), корвалол (+0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на спички (+0,3%), хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных (+0,1%). Снизились цены на гигиенические прокладки (-0,6%), туалетную бумагу (-0,3%), детские подгузники и зубные щетки (-0,2%).

Из остальных непродовольственных товаров подорожали мужские носки (+0,5%), женские колготки, джинсы и кроссовки для детей, сигареты с фильтром (+0,2%), майки, мужские футболки и кроссовки для взрослых (+0,1%). Подешевели шампуни (-0,7%), смартфоны (-0,5%), электропылесосы (-0,4%), телевизоры (-0,3%), детские спортивные костюмы (-0,2%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Услуги

Средняя стоимость проживания в хостелах выросла на 1,9%, гостиницах 1* или в мотелях - на 0,5%, гостиницах 3* - на 0,3%, гостиницах 4*-5* - на 0,2%, а также путевок в санатории - на 0,1%. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,9%.

Тарифы на проезд в городском автобусе, а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов подорожали на 0,1%.

Выросли цены на мойку легкового автомобиля, стрижки женские и мужские (+0,2%), восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).