МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Цены на помидоры в России с 16 по 22 сентября 2025 года выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей, в то же время картофель и яблоки подешевели на 2,2%, следует из данных Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились, при этом изменились цены на помидоры +10% и бананы +1,2%. Снизились цены: на картофель и яблоки (-2,2%), капусту белокочанную и лук репчатый (-2,1%), морковь (-1,8%), свеклу столовую (-1,1%) и огурцы (-0,7%)", - говорится в документе.

По данным службы, с 16 по 22 сентября выросли цены на яйца куриные (+1,5%), мясо кур (+0,6%), говядину, смеси сухие молочные для детского питания (+0,3%), свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко ультрапастеризованное, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации, +0,2%), молоко пастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и хлеб ржаной (+0,1%).

В то же время снизились цены на творог, рис, чай черный (-0,2%), баранину, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану, сахар-песок, крупу гречневую, вермишель, печенье, соль поваренную и водку (-0,1%).