Добыча полезных ископаемых в стране за январь - август снизилась на 2,4% в годовом выражении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе-августе 2025 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года промпроизводство увеличилось на 0,5%, следует из данных Росстата. В августе по сравнению с июлем текущего года промпроизводство выросло на 1,2%.

Добыча полезных ископаемых в РФ за январь - август снизилась на 2,4% в годовом выражении, а производство в обрабатывающих отраслях - увеличилось на 3,2%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели снизились на 2,2%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - на 3,9%.

В январе - августе в годовом выражении наибольший рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и так далее) (+36,4%), в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+18,1%), в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+14,6%), в выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+13,8%), в производстве табачных изделий (+2,6%), добыче металлических руд (+2,2%) и ремонте машин и оборудования (+0,6%).

По данным статистики, в январе - августе по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились объемы в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-19,1%), в производстве кожи и изделий из кожи (-15,6%), в добыче прочих полезных ископаемых (-11,9%), производстве мебели (-8,8%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-8,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (-6,8%), металлургическом производстве (-4%), в производстве электрического оборудования (-3,7%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-3,6%), в производстве прочих готовых изделий (-2,7%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (-2,6%), в производстве бумаги (-2,7%), добыче угля (-1,6%), в производстве текстильных изделий (-1,1%), одежды (-2,4%), в производстве продуктов питания (-0,9%), напитков (-3,8%), химических веществ и химических продуктов (-0,6%).