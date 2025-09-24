При этом по сравнению с июлем 2025 года показатель вырос на 7,5%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Производство золота в России в августе 2025 года выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с июлем 2025 года показатель вырос на 7,5%.

Всего за январь - август 2025 года производство золота увеличилось на 4,6% в годовом сравнении.

Выпуск первичного алюминия в августе снизился на 1,7% по сравнению с августом прошлого года и на 3,4% упал к июлю 2025 года, в январе - августе увеличился на 2,3%.

Производство стального проката в августе 2025 года сократилось на 5,2% в годовом сравнении - до 4,7 млн тонн (рост на 0,1% по отношению к июлю). Всего за январь - август выпуск проката составил 38,5 млн тонн (-6% в годовом сравнении).

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в августе снизился на 0,2% к августу 2024 года и вырос на 1,2% к июлю этого года - до 4,5 млн тонн. За январь - август 2025 года выпуск нелегированной стали составил 36,6 млн тонн (-2,3% в годовом сравнении).

Объем выплавки чугуна за август 2025 года упал на 6,5% в годовом сравнении и на 2% к июлю этого года - до 4 млн тонн. За восемь месяцев выплавка чугуна снизилась на 1,4% - до 33,9 млн тонн.