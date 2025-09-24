Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 69,4% против 72,1% за аналогичный показатель годом ранее

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России за январь - июль 2025 года составила 30,6% против 27,9% за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 69,4% против 72,1% за аналогичный показатель годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 15 420,8 млрд рублей, или 91,8% к январю - июлю 2024 года.

В частности, 43,1 тыс. организаций получили в январе - июле 2025 года прибыль в размере 20 650,2 млрд рублей, что на 0,8% ниже значения за аналогичный период 2024 года, у 19 тыс. организаций зафиксирован убыток на сумму 5 229,4 млрд рублей, что на 30,4% выше значения годом ранее.