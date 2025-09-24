Она достигла 782 млрд кВт·ч

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам января - августа 2025 года составило 782 млрд кВт·ч, что на 1,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года, следует из материалов Росстата.

Тепловые электростанции за восемь месяцев снизили выработку на 0,7% в годовом выражении, произведя 503 млрд кВт·ч. Атомные электростанции нарастили выработку на 2,2%, до 142 млрд кВт·ч. В то же время показатели гидроэлектростанций уменьшились на 9,7%, составив 133 млрд кВт·ч.

Производство электроэнергии за август 2025 года по сравнению с августом 2024 года снизилось на 1%, до 90,4 млрд кВт·ч. АЭС выработали 18,4 млрд кВт·ч, что на 5,8% выше, чем за тот же период годом ранее. ТЭС уменьшили выработку на 1,4%, до 54,6 млрд кВт·ч, ГЭС снизили показатели на 6,6%, до 16,8 млрд кВт·ч.