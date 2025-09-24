Он достиг 420 тыс. единиц

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - августе 2025 года снизилось на 2,9% в годовом выражении, до 420 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

В августе выпуск легковушек сократился на 27,6% по сравнению с августом прошлого года - до 37,5 тыс. единиц и на 34,2% по отношению к июлю 2025 года.

В январе - августе производство грузового автотранспорта составило 86,3 тыс. единиц (-28,7%), в августе выпуск снизился на 37,4% в годовом выражении - до 9,3 тыс. единиц, а по сравнению с июлем 2025 года производство грузовиков выросло на 12%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за восемь месяцев 2025 года снизился на 37,1%, до 6,1 тыс. единиц. В августе производство сократилось на 21,9% в годовом выражении - до 693 единиц, а по сравнению с июлем текущего года - на 4,8%.

Также в январе - августе 2025 года было выпущено 10,2 тыс. автобусов массой не более 5 тонн, что на 28,4% ниже, чем годом ранее. В августе производство сократилось на 35,1%, до 1,2 тыс. единиц, а по сравнению с июлем текущего года - выросло на 6,9%.