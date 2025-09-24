Его стоимость достигла 63,28 рубля за 1 л

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 сентября 2025 года выросли на 39 копеек - до 63,28 рубля за 1 л, дизель подорожал на 32 копейки, до 72,2 рубля, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 42 копейки и составили 60,05 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 37 копеек - до 65,44 рубля за 1 л, АИ-98 - на 13 копеек, до 85,33 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 32 копейки, до 72,2 рубля за 1 л.

За период с 16 по 22 сентября 2025 года рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах Российской Федерации, более всего в Тульской (+2,6%) и Кировской (+2,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2% и 0,6% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 57,29 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 63,29 до 72,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 83,6 до 90,46 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 58 до 69,5 рубля, марки АИ-95 - от 62,8 до 73 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,7 до 90,34 рубля за 1 л.