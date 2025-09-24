Ситуация с ценами на бензин в России

Это в 7,8 раза выше инфляции за тот же период

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин с 16 по 22 сентября выросли на 0,62%, дизель - на 0,44%, что в 7,8 и 5,5 раза соответственно выше инфляции за тот же период (0,08%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 22 сентября составил 8,36%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

Рост цены бензина в рознице опережает инфляцию уже девятую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Дизель же дорожает на АЗС с начала 2025 года по 22 сентября существенно ниже уровня инфляции (3% против 4,16%).

Росстат отметил, что с 16 по 22 сентября бензин подорожал на 0,62%, дизель - на 0,44%, при этом инфляция в РФ составила 0,08%. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах страны.

Ранее Минэнерго России сообщало, что считает минимальными риски необоснованного роста цен на топливо. Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. В министерстве также отмечали, что намерены удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.