МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Производство пива в РФ в январе - августе 2025 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% - до 644 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Выпуск пива в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,1%, до 82,4 млн дал.

Производство минеральной природной упакованной, а также питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов уменьшилось в январе - августе 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 2,7%, до 16,2 млрд полулитров, в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года - снизилось на 9,1%, до 2,1 млрд полулитров.

Как отмечается в данных Росстата, производство табачных изделий по итогам восьми месяцев 2025 года увеличилось на 2,6%, а по итогам августа - на 6,2%. Выпуск сигарет за восемь месяцев вырос на 3,6%, до 140 млрд штук, в августе - на 5,5%, до 17,8 млрд штук.