МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Производство сливочного масла в России в январе - августе 2025 года выросло на 1,7%, до 228 тыс. тонн, сообщается в материалах Росстата.

Производство молока, кроме сырого, за этот же период выросло на 0,7%, до 4 млн тонн, творога - на 1,6%, до 326 тыс. тонн, сыров - на 0,3%, до 571 тыс. тонн. В то же время снизился выпуск кисломолочных продуктов - на 1,2%, до 1,5 млн тонн.

По данным статистики, производство маргарина в январе - августе выросло на 4%, до 300 тыс. тонн. В то же время производство масла подсолнечного и его фракций нерафинированных снизилось на 15,6%, до 4,7 млн тонн, пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 6,4%, до 5,7 млн тонн, круп - на 9,1%, до 1,1 млн тонн, сахара белого свекловичного - на 3,2%, до 1,25 млн тонн, кондитерских изделий - на 5,2%, до 2,6 млн тонн.

Производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы за этот же период выросло на 2%, до 3,5 млн тонн. При этом производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины снизилось на 1,4%, до 2,5 млн тонн, рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - на 0,6%, до 2,9 млн тонн.

В целом производство пищевых продуктов в России в январе - августе 2025 года снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство напитков - на 3,8%.