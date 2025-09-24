Она достигла 431,4 млрд куб. м

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2025 года снизила суммарную добычу газа (природного и попутного нефтяного) на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 431,4 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча природного газа в январе - августе составила 364 млрд куб. м, снизившись на 3,4%. В августе добыча оказалась равна 40,9 млрд куб. м, что на 5,2% выше, чем в июле 2025 года, и на 6,6% меньше, чем в августе 2024 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - августе составило 20,8 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе производство СПГ составило 2,1 млн тонн, что на 19,4% меньше августа 2024 года, и на 3,5% ниже, чем в июле 2025 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - августе уменьшилась на 4,6% - до 67,4 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.