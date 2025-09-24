Бензин в России в августе подорожал в среднем на 1,8%

При этом производители бензина повысили оптовые цены на 11,7%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в августе 2025 года выросли на 1,8% по сравнению с июлем. При этом производители бензина повысили оптовые цены на 11,7%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в августе увеличились на 12,8%.

По данным статистики, подорожание бензина отмечалось в 49 субъектах Российской Федерации, заметнее всего - в Чеченской Республике (+15,9%) и Республике Дагестан (+14,7%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин составил 0,9% и 0,5% соответственно.

Цены производителей на бензин в августе в среднем выросли на 11,7%. Повышение цен наблюдалось почти во всех субъектах РФ, значительнее всего - в Республике Коми (+16,7%), Нижегородской области (+16%), Москве (+15,2%), Омской области (+12,7%) и Республике Башкортостан (+12,4%). В Астраханской и Сахалинской областях цены на бензин остались на уровне июля.

Рост цен производителей на нефть составил 4,9% (по сравнению с декабрем 2024 года они снизились на 26,7%). Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом снизились на 0,8%.