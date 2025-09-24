Она достигла 280 млн тонн

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - августе 2025 года увеличилась на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 280 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 1,6% - до 216 млн тонн. Добыча антрацита снизилась на 4,9% - до 13,9 млн тонн, коксующегося угля - на 9,1%, до 67,3 млн тонн. Добыча бурого угля составила 63,4 млн тонн (+6,9%).

В августе добыча угля сократилась на 2,5% в годовом выражении, составив 31,6 млн тонн. Добыча каменного угля уменьшилась на 3% - до 24,8 млн тонн, антрацита - на 25,9 %, до 1,3 млн тонн. Добыча коксующегося угля сократилась на 13,2 - до 7,7 млн тонн. Добыча бурого угля достигла 6,8 млн тонн (-0,6%), прочего каменного угля выросла на 5,7%, до 15,8 млн тонн.