Годовая инфляция в России с 16 по 22 сентября снизилась до 7,99% с 8,02%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 сентября замедлилась до 7,99% с 8,02% неделе ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

За отчетную неделю на потребительском рынке инфляция составила 0,08%. На продовольственные товары цены изменились на 0,09%, на плодоовощную продукцию - не изменились. На остальные продукты питания темпы роста цен достигли 0,1%.

В сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,13%, в секторе наблюдаемых услуг - на 0,06%.