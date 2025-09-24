Ожидается, что коммерческий грузооборот увеличится с 2,9 трлн тонно-км в 2025 году до 3,3 трлн тонно-км в 2026 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2025 году прогнозируется на уровне 8,3 млрд тонн, что на 3% больше, чем в 2024 году. При этом грузооборот всего транспорта (без трубопроводного) ожидается на уровне 3 трлн тонно-км (-1,3%), сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки обновленного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы.

Ожидается, что коммерческий грузооборот увеличится с 2,9 трлн тонно-км в 2025 году до 3,3 трлн тонно-км в 2026 году (+14%).

При этом грузооборот всего транспорта (без трубопроводного) в 2026 году прогнозируется на уровне 3,38 трлн тонно-км, что на 12,3% больше, чем в 2025 году (3 трлн тонно-км).