Минэнерго работает над стабилизацией цен на топливо

Необходимый запас нефтепродуктов для оперативного реагирования сформирован

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики ежедневно мониторит ситуацию на топливном рынке, ведет работу по стабилизации цен, сообщило министерство. Необходимый запас нефтепродуктов для оперативного реагирования сформирован.

"Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо", - сообщило министерство.

Ведомство добавило, что в ежедневном режиме осуществляет анализ ситуации в регионах и держит вопрос обеспечения топливом на контроле совместно с региональными властями. "Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в условиях действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем светлых нефтепродуктов направляется на внутренний рынок. "Министерство энергетики предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива", - говорится в пресс-релизе.