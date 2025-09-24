Курс юаня опустился до 11,663 рубля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 1,27%, до 2 723,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,02%, до 1 021,52 пункта. Курс юаня опустился на 4,1 копейки, до 11,663 рубля.

"На российском рынке акций сегодня прокатилась волна продаж, на минимуме индекс Мосбиржи побывал у 2 675 пунктов, затем удалось наверстать большую часть дневных потерь", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции ретейлера "Магнит" (+5,4%), скорее всего, в ожидании роста среднего чека в торговой сети после повышения НДС", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали обыкновенные акции "Абрау-Дюрсо" (-1,5%) в связи с планами компании по выходу в сферу непрофильных бизнесов и недостаточным пониманием со стороны инвесторов будущих выгод эмитента от такого решения.

Прогноз на 25 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля краткосрочно - 83-84 рубля за доллар и 11,5-11,8 рубля за юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября - 2 675-2 825 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 25 сентября индекс Мосбиржи может двигаться в рамках 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 рубля, 97-99 рублей и 11,5-11,9 рубля, соответственно.