По словам министра энергетики Криса Райта, США не могут позволить себе "закрыть все свои угольные электростанции", потому что в этом случае "цены на электричество в стране взлетят"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Уголь будет оставаться востребованным источником электроэнергии на протяжении десятилетий. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Во всем мире уголь был самым значительным источником электроэнергии на протяжении 125 лет, и уголь будет оставаться им на протяжении еще десятков лет, независимо от действий политиков", - сказал он на брифинге для журналистов.

По словам Райта, США не могут позволить себе "закрыть все свои угольные электростанции", потому что в этом случае "цены на электричество в стране взлетят".

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в США. В феврале он подписал исполнительный указ о создании совета по энергетическому доминированию. В июле президент подписал указ о прекращении государственного субсидирования солнечной и ветровой энергетики. Эти субсидии, по мнению федерального правительства, угрожают национальной безопасности, поскольку ставят Соединенные Штаты в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными противниками.