МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия") рассказала ТАСС об особенностях маркировки молочной продукции для фермеров - по ее словам, после ее обращения в Минпромтог там сообщили, что льготный и упрощенный режим маркировки такой продукции может применяться при ее продаже непосредственно с фермы, а также при ее реализации в труднодоступных и отдаленных от сетей связи местностях.

"Фермеры неоднократно обращались с просьбой упростить маркировку молочной продукции в системе "Честный знак" при ее продаже непосредственно с животноводческой фермы. Проводила на площадке аграрного комитета Госдумы обсуждение на эту тему. Получила от Минпромторга по данному вопросу разъяснения. Итак, если фермер производит и реализует свою продукцию непосредственно с фермы, которая расположена в отдаленной или труднодоступной местности, то ему только нужно нанести код на продукцию, но не требуется указывать сведения об обороте о выводе продукции из оборота", - пояснила Оглоблина.

Также имеются льготы при обороте и выводе из оборота молочной продукции в отдаленных от сетей связи местностях. "В этом случае сведения об обороте и выводе из оборота молочной продукции можно предоставлять в течение 30 календарных дней.

Перечень отдаленных или труднодоступных местностей, а также перечень отдаленных от сетей связи местностей утверждается каждым субъектом Российской Федерации. Такой перечень можно получить в местных органах власти.

Для возможности применения этих льгот необходимо, чтобы регион утвердил перечень отдаленных или труднодоступных местностей, а также перечень местностей, отдаленных от сетей связи, в отношении оборота молочно продукции, добавила Оглоблина.