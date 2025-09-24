В ФИС считают, что такие изменения могут негативно повлиять на инвестиционный климат и замедлить развитие инновационной и креативной экономики в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) поддержала позицию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразившего несогласие с поправками в закон "О защите конкуренции", разработанными Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В заявлении организации подчеркивается, что предлагаемое ведомством расширение полномочий, позволяющее вмешиваться в ценовую и рыночную политику правообладателей под предлогом борьбы со злоупотреблением правом, несет в себе риски для экономики.

Поправки касаются изменений в статьи 10 и 11 закона "О защите конкуренции". ФАС предлагает ввести оговорки, согласно которым антимонопольные нормы должны применяться, если действия "направлены на недопущение, ограничение или устранение конкуренции на товарном рынке и не признаны допустимыми в соответствии с настоящим федеральным законом".

"Ситуация близка к абсурдной. В дорожную карту, разрабатываемую для улучшения условий бизнеса, включается нечто, что расширяет полномочия органов власти и дестабилизирует условия ведения бизнеса", - отметил президент ФИС Сергей Матвеев.

По его словам, сегодня рынок творческих и технологических продуктов стабилен: все случаи вмешательства государства в него четко определены ГК РФ. Любое новое исключение или ограничение прав может быть введено только законом, с согласия реальных регуляторов авторского права - Минкультуры России и патентного - Минобрнауки России. Возникновение непредсказуемого чиновника ФАС на фоне четко очерченных законом случаев ставит под вопрос стабильность права и доходов от него.

В ФИС также отметили, что монопольное право на интеллектуальную собственность является стимулом для инвестиций в исследования и разработки. Организация считает, что предложения ФАС противоречат государственной политике, направленной на развитие креативной экономики и укрепление технологического суверенитета.