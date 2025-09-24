В Москве стартует международный атомный форум "Мировая атомная неделя"

В мероприятии примут участие представители более чем 100 стран

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW), организованная госкорпорацией "Росатом", стартует в Москве. Крупнейший международный форум атомной индустрии и смежных отраслей приурочен к 80-летию атомной отрасли России.

Как ожидается, в мероприятии примут участие представители более чем 100 стран - министры, представители крупных компаний, деятели науки, представители ведущих СМИ, молодежь - около 20 тыс. участников, прежде всего, сотрудники российской атомной отрасли, студенты технических вузов, молодежь, старшеклассники, высокопоставленные представители международных организаций (МАГАТЭ, WNA, WANO). "Атомный форум" подобного масштаба и формата проводится впервые.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на форуме выступит президент РФ Владимир Путин. Также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и "некоторых специализированных организаций".

Форум "Мировая атомная неделя" пройдет на ВДНХ в павильонах №57 (зал пленарных заседаний, выставочная зона, лекторий, зона подписания соглашений, пресс-центр), №55 (конгресс-центр) и музее "Атом" (выставка "Атом. Будущее" в фойе, конференц-зал).

Деловая программа

Деловая программа форума насчитывает более 40 мероприятий: тематические сессии, круглые столы, подписание важных соглашений.

Для молодых участников и гостей форума предусмотрены лекции, дискуссии, встречи с известными государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учеными - в общей сложности около 120 спикеров, а также стратегическая сессия, посвященная перспективам развития атомной отрасли РФ, тематические пространства ("Атомный интеллект", "Общение без границ" и "Осознанный выбор"), мастер-классы, деловые игры, открытые дискуссии и карьерные консультации - в общей сложности более 80 мероприятий.

В мир композитов и изделий из них погрузятся гости фестиваля "Композиты без границ". Это будут лекции, мастер-классы, обширная выставочная экспозиция спортивного снаряжения, гоночные автомобили с карбоновыми элементами и показательными выступлениями артистов, играющих на музыкальных инструментах из композитных материалов.

Выставочная программа форума

Выставочная часть форума ознакомит гостей и участников с достижениями российских и зарубежных атомщиков. На площадке развернуты экспозиции стран СНГ (Белоруссии, Узбекистана, Казахстана), партнерские экспозиции международных организаций, CNNC (Китай), AEOI (Иран) и других. О деятельности Росатома расскажут секции по направлениям "Доступная чистая энергия", "Промышленные инновации: усовершенствуем производство", "Мобильность: Логистика без границ", "Экология. Сделаем планету лучше", "Цифровой прорыв"; "Передовая медицина: на страже здоровья людей", "Комфортная среда", "Наука и образование: двигатель прогресса".

Развлекательно-культурная программа

Для молодежи подготовлена уличная культурная программа - в режиме нон-стоп молодых посетителей форума будут развлекать модные исполнители: 27 сентября - группа Dabro, 28 сентября - Ваня Дмитриенко. Так же на улице участников и гостей ждет фестиваль кухонь мира и "атомных" городов.

Кроме того, запланирован прием от имени генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Желающие глубже узнать историю советского атомного проекта смогут принять участие в экскурсиях в музей "Атом".

80 лет российскому атомпрому

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). Советские, а следом и российские атомщики стали первопроходцами и лидерами в мирном использовании атомной энергии: запустили первую в мире АЭС - в Обнинске, создали первый атомный ледокол и токамак для изучения термоядерного синтеза, стали лидерами в технологии быстрых реакторов.

Росатом сегодня

Госкорпорация "Росатом" учреждена 1 декабря 2007 года и за прошедшие годы стала глобальным лидером в области атомной энергетики и технологий. В структуру госкорпорации входит более 450 предприятий и организаций, работающих в 14 дивизионах. Общая численность сотрудников превышает 440 тыс. человек.