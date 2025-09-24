Мероприятие посетит российская правительственная делегация и компании Ozon и Wildberries

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. IV Всемирная выставка цифровой торговли начинает работу в городе Ханчжоу - административном центре восточной провинции Чжэцзян. В мероприятии, которое пройдет 25-29 сентября, примут участие российские компании Ozon и Wildberries.

Кроме того, выставку посетит российская правительственная делегация: вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран представят свои услуги и продукцию на выставочной площади 155 тыс. кв. метров. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.

В ходе выставки будет опубликован ряд исследовательских отчетов о развитии цифровой торговли в мире и отдельно в Китае. Кроме того, пройдут тематические мероприятия, посвященные электронной торговле Шелкового пути, цифровой торговле Африки и сотрудничеству в рамках БРИКС.

Объем трансграничной электронной торговли КНР с другими странами в первой половине 2025 года достиг 1,3 трлн юаней (около $183 млрд), что стало рекордным показателем для Китая.

Ханчжоу считается "столицей электронной торговли" Китая благодаря своему мощному потенциалу в области цифровой экономики. Именно здесь расположена штаб-квартира компании Alibaba. Объем трансграничных платежей и расчетов Ханчжоу составляет около 40% от общего объема по стране. Электронная коммерция связывает Ханчжоу с более чем 200 странами и регионами мира.