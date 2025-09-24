МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи микрозаймов в России вырос на 61% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть в распоряжении ТАСС).

"На микрофинансовом рынке наблюдается активный рост выдачи и портфеля, сопровождаемый стагнацией прибыли. Объем выдачи микрозаймов увеличился на 61% в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года, объем портфеля - на 46% за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", - сообщили эксперты в ходе презентации исследования.

Лидером рейтинга МФО по объему выдачи стала компания "Т-финанс" с результатом в 47,67 млрд рублей. Крупнейшими игроками рынка по объему выдачи за первое полугодие также стали "А деньги" (31,74 млрд рублей) и ГК "Зайсмер" (30,06 млрд рублей).

Прибыль рынка в целом сократилась на 5% относительно первого полугодия. Частично компенсировать снижение доходов позволил рост доходов от дополнительных услуг почти в 2,5 раза.

Перспективы рынка микрофинансирования остаются благоприятными до конца 2025 года. Прогнозируется, что прирост выдачи и портфеля составит около 60% и 50% соответственно.