В СФ предложили регулировать блокчейн-сервисы для предотвращения преступлений

Законодатели предлагают обучать сотрудников полиции методам анализа блокчейн-транзакций

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законодатели предлагают разработать концепции регулирования сервисов блокчейн-аналитики для предотвращения преступлений с использованием цифровых валют. Как рассказал ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, соответствующие рекомендации содержатся в решении секции "Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности РФ".

Участники секции, как следует из документа (есть в распоряжении ТАСС), рекомендовали МВД совместно с Минцифры в том числе внедрить современные методы анализа блокчейн-транзакций в программы обучения сотрудников правоохранительных органов.

Правительству при участии Минфина, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рекомендуют в том числе разработать концепцию регулирования сервисов блокчейн-аналитики, включая выработку стандартов для поставщиков услуг блокчейн-аналитики, требования к используемому ими программному обеспечению, информационным системам и техническим средствам.

Также планируется наладить обмен информацией между поставщиками таких сервисов и Росфинмониторингом для выявления подозрительных операций с цифровой валютой.

Разработка концепции регулирования сервисов блокчейн-аналитики - важный шаг для обеспечения прозрачности и доверия на рынке цифровых активов, считает Шейкин.

"Такие сервисы должны стать полноценным инструментом цифрового комплаенса, позволяющим выявлять подозрительные транзакции и предотвращать использование криптовалют в преступных целях", - сказал он.

Особое значение, по мнению сенатора, имеет формирование единых стандартов работы поставщиков услуг и их взаимодействия с Росфинмониторингом и другими госорганами. Это, как отметил он, позволит создать эффективную систему обмена данными о рисковых операциях и адресах-идентификаторах, а также повысит уровень безопасности финансовой системы страны.