Эксперт Финогенова назвала отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Зарплаты высококвалифицированных специалистов в обрабатывающей промышленности, IT, строительстве и логистике, как ожидается, продолжат расти в 2026 году на фоне кадрового голода. Такой прогноз в беседе с ТАСС дала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"В ряде отраслей, в особенности таких как обрабатывающая промышленность, информационные технологии, строительный и логистический бизнес, зарплаты высококвалифицированных работников, скорее всего, продолжат свой рост на фоне кадрового голода", - сказала Финогенова.

Профессор отметила, что динамика доходов будет зависеть от макроэкономических условий, в частности от значения ключевой ставки. По ее словам, в среднем по экономике рост зарплат будет обгонять инфляцию, однако конкретные темпы сейчас прогнозировать сложно.