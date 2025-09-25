В число работ входило строительство двухэтажного здания спорткомплекса, а также административно-бытового комплекса, устройство парковки на 40 машиномест, создание пикниковой зоны и открытой площадки для тренировок

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке удовлетворил иск Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения с резидентом свободного порта Владивосток (СПВ), который должен был построить спортивный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

"Решением Арбитражного суда Приморского края удовлетворено исковое заявление о расторжении соглашения об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток, заключенное между акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока" и обществом с ограниченной ответственностью "Марион", - говорится в сообщении.

По заключенному в 2018 году соглашению, резидент обязался реализовать проект "Строительство спорткомплекса на территории города Владивосток". Общий объем инвестиций составил 13 203 800 рублей. В число работ входило строительство двухэтажного здания спорткомплекса, а также административно-бытового комплекса, устройство парковки на 40 машиномест, создание пикниковой зоны и открытой площадки для тренировок. Проект необходимо было реализовать в 2018-2021 годы. Как указано КРДВ, по состоянию на май 2025 года, проект не был реализован в установленные сроки, резидент не совершил инвестиции в заявленном размере и не выполнил деятельность, предусмотренную соглашениями. КРДВ направила резиденту уведомление о расторжении соглашения, а затем обратилась в суд, так как урегулировать спор путем переговоров было невозможно.