МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общая сумма автокредитов, выданных в РФ в январе - августе 2025 года, составила 868,4 млрд руб., что на 44,1% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Наибольший объем выданных среди регионов РФ был отмечен в Москве (77,6 млрд руб.), Московской области (70,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (47,7 млрд руб.), Республике Татарстан (42,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (42,8 млрд руб.).

Среди 15 регионов - лидеров в автокредитовании самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (-50,5%), Московская область (-50,1%), Санкт-Петербург (-49,1%), а также Ростовская (-47,9%) и Челябинская (-47,8%) области.

"Падение выдачи автокредитов в январе - августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Этому также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки. Таким образом, в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.