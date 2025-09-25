"Сравни": семейные люди стали брать кредиты в полтора раза чаще

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля женатых и замужних граждан среди тех, кто обращается за кредитом, выросла за год с 52% до 75%. Такие данные ТАСС представил финансовый маркетплейс "Сравни".

Кроме того, как показал анализ заявок на потребительские кредиты, за год резко сократилась активность холостых граждан: их доля упала с 34% до 18%. Снизился также интерес к кредитам среди людей, состоящих в гражданском браке, - с 5% до 2%, отмечают в "Сравни".

Меняется и гендерный состав заемщиков. Так, женщины становятся более активными участниками кредитного рынка: их доля за год выросла с 46% до 48% в третьем квартале, тогда как доля мужчин сократилась с 54% до 52%.

"Заметно "помолодел" и средний заемщик - с 38 до 35 лет. Это может свидетельствовать о том, что молодое поколение все чаще обращается к кредитным продуктам для решения жизненных задач, при этом предпочитая оформлять кредиты после вступления в официальный брак", - отмечают в "Сравни".

Анализ данных основан на заявках на кредит в "Сравни" в период с января по сентябрь 2025 и аналогичного периода 2024 года.