МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сбер занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. Список опубликован на сайте издания.

По данным журнала, Сбер впервые возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России по размеру чистой прибыли по итогам 2024 года. Прибыль компании составила 1 580,3 млрд рублей.

Вторую строчку рейтинга в списке заняла нефтегазовая компания "Роснефть". По итогам 2024 года чистая прибыль достигла 1 341 млрд рублей.

На третьем месте оказался "Газпром". По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 1 318,7 млрд рублей.

В десятку крупнейших компаний по чистой прибыли также вошли "Сургутнефтегаз" (923,3 млрд рублей), "Лукойл" (851,5 млрд рублей), ВТБ (551,4 млрд рублей), "Новатэк" (500,2 млрд рублей), "Атомэнергопром" (351,4 млрд рублей), "Татнефть" (308,9 млрд рублей), "Полюс" (305,5 млрд рублей).