Окончательные проектные решения и названия станут известны позже

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вся инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, в том числе станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Об этом сообщили ТАСС в инфоцентре ВСМ.

Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали будут известны позднее. По мере готовности решений и проектов в инфоцентре пообещали о них сообщать.

"Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля", - отмечается в сообщении.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.