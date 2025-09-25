Ежегодные темпы роста в стране составляют приблизительно 30%, заявил вице-премьер - руководитель Аппарата правительства

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Россия в настоящее время считается одним из глобальных лидеров по темпам роста электронной коммерции. Об этом заявил вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко, выступая на открытии IV Всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу.

"На протяжении последних четырех лет Россия - в числе мировых лидеров по темпам роста электронной торговли, - сказал он. - Ежегодные темпы роста электронной коммерции составляют примерно 30%".

По его словам, Россия - одна из немногих стран, которая имеет свои поисковые сервисы, цифровую картографию и антивирусы.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги на выставочной площади 155 тыс. кв. метров. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.