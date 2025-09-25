Как отметил Антон Кольцов, благодаря этому городской округ способен обеспечивать ресурсом и растущее население, и инвесторов

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Городской округ Мариуполь в Донецкой Народной Республике является энергопрофицитным, что позволяет обеспечивать электроэнергией как растущее население, так и инвесторов. Об этом рассказал глава города Антон Кольцов.

"У нас энергопрофицитный округ, в данном случае я говорю за городской округ Мариуполь, он у нас энергопрофицитный, поэтому проблем с электроэнергией, с мощностями у нас нет. <...> С точки зрения перспектив, мощности нам хватит на всех, то есть и на растущий город, и на инвесторов, которые, повторюсь, активно рассматривают наши площадки, запрашивают у нас техусловия. Мы им так и отвечаем, что мощности хватит на всех", - сказал собеседник агентства.

Кольцов отметил, что имеются проблемы с перебоями в электроснабжении, объясняя это работой определенных трансформаторных подстанций. "У нас есть определенные проблемы с перебоями в электроснабжении, безусловно, и мы это чувствуем, и жители на себе это чувствуют. Это связано с работой определенных трансформаторных подстанций. Но коллеги-ресурсники занимаются этим вопросом, в принципе, понятны проблемы", - добавил глава города.