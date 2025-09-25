Губернатор региона Василий Орлов отметил, что задача Амурской области заключается в создании комфортных условий для работы инвесторов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центр по привлечению инвестиций в международную территорию опережающего развития (МТОР) совместно с Китайской Народной Республикой намерены создать в Амурской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"У нас есть такая задумка, и мы это обсуждали с руководством провинции Хэйлунцзян. Есть хорошие со стороны Китая инвесторы, которые могли бы на себя взять функцию координатора по привлечению китайских инвестиций. Я считаю, что в этом есть серьезный смысл, серьезное зерно, <...> потому что они лучше знают и умеют общаться с этими инвесторами, потенциально заинтересованными в российском рынке", - сказал он.

Орлов отметил, что задача Амурской области заключается в создании комфортных условий для работы инвесторов из Китая. "[Нужно] построить инфраструктуру, предоставить все льготы и реализовать полноценное законодательство, которое у нас принято. Поэтому мы попытаемся вот эту задачу по международной ТОР [решить], <...> это, мне кажется, перспективная тема", - добавил он.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской и Еврейской автономной областях и в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.